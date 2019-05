Sunedu niega licencia a universidad Telesup y deberá cerrar en dos años

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) negó el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup y esta deberá cerrar en dos años.

Según Agencia Andina, Telesup incumplió las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria y ha quedado impedida de recibir más alumnos. Sin embargo, los grados y títulos que se emitan hasta el cierre del centro de estudios seguirán siendo válidos.

En ese sentido, Telesup deberá dar facilidades a sus alumnos, más de 20 mil en la actualidad, para que realicen traslados a universidades licenciadas en el Perú con carreras similares.

En tanto, los que deseen continuar en la universidad podrán hacerlo solo hasta el cierre de la misma.

¿Por qué le negaron la licencia?

Sunedu explicó que la universidad no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad durante el proceso de evaluación.

En ese sentido, se resaltó que Telesup no cumplió estándares mínimos de seguridad en algunos de sus locales, no identificó riesgos en laboratorios de sus locales, no gestionó respecto a los residuos sólidos y líquidos peligrosos en las sedes donde se dicta la carrera de medicina, entre otras.

Cabe resaltar que, en 2018-II, Telesup dejó de dictar 18 carreras.

Cierre definitivo

Telesup deberá brindar información sobre egresados, graduados y titulados a la Sunedu en un plazo de 60 días.

Además, la universidad deberá informar el cese definitivo de actividades seis meses antes.

Sin embargo, Telesup podrá entregar grados y títulos hasta 24 meses después del cese.

Asimismo, los egresados de Telesup que no estén graduados o titulados podrán solicitar un traslado a otra universidad.