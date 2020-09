Sunedu niega licencia a universidad y estudiantes reclaman (VIDEO)

Universidad Peruana de Arte Orval deberá cerrar porque la Sunedu le negó la licencia de funcionamiento. La casa de estudios, que contaba con un local en San Borja,tiene 2 años para cerrar sus puertas.

El superintendente de la Sunedu, Martín Benavides, y el ministro de Educación, Daniel Alfaro, afirmaron que en dos años en el proceso de condiciones básicas de calidad no pudo demostrar los requisitos .

"No logró cumplir ninguna de las 8 condiciones básicas de calidad.De los 44 indicadores evaludado, no aprobó 33", comentó Benavides. La universidad debe cerrar en el plazo de dos años. Lo único que puede no hacer es admitir nuevos estudiantes.

Los universitarios que terminen en dos años en dicha casa de estudios van a tener los grados como cualquier otra universidad, los demás pueden convalidar otra universidad.

Como se recuerda, de las 145 Universidades del Perú, 53 ya tienen licenciamiento, las demás están en evaluación.

