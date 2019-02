Colocan tacho de basura en autobús para que pasajeros no boten desperdicios por la ventana

La fotografía de un tacho de basura en el interior de un autobús ha generado gran admiración en redes sociales, esto es con la finalidad de que los pasajeros no tiren desperdicios por la ventana, como suelen hacer.

La instantánea que fue compartida por la página de Facebook 'San Juan de Lurigancho te quiero verde', generó cientos de reacciones positivas. Y es que es indispensable que los ciudadanos cambien su actitud de botar basura en el suelo para así mantener las ciudades limpias.

"El otro día me subí a un carro colectivo y me encantó la iniciativa que tuvieron de poner un tacho de basura, así la gente no tendría que estar botando su basura por la ventana lo que evita la contaminación. Eso me pareció algo digno de aplaudir", escribió el usuario.

