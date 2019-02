Taxista rescata a perrito atropellado que quedó paralítico y lo lleva como copiloto (VIDEO)

Un taxista rescató a un perro que fue atropellado por otro vehículo y ahora lo lleva como copiloto por las calles de Lima.

Se trata de Yuri Ynga, quien contó que la pareja de su hija fue testigo del atropello, por lo que recogió a 'Firulais' y lo llevó por algunos días a su casa; no obstante, luego nadie podía cuidarlo y él se ofreció a adoptarlo por un tiempo.

"Lo recogí, desde ese día lo tengo a 'Firulais' en el carro y no me queda otra que tenerlo de copiloto", dijo Yuri Ynga a América Noticias.

"En las noches me lo llevo al parque a cambiarlo, al parque Ruiz Gallo, ahí me dormía con él porque en el hotel no me dejaban entrar para descansar", reveló el taxista.

"Pasó un bus y lo atropelló, lo dejó revolcando. Pasaban más carros, ya lo iban a triturar, pero el enamorado de mi hija lo rescató".

En consecuencia del atropello, el can quedó con patas traseras paralizadas, por lo que Yuri Ynga debe cambiarle de pañal tres veces al día.

En caso quiera ayudar o adoptar a 'Firulais', llamar al 927387713.





