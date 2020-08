Rosario Sasieta, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aseguró que lo ocurrido en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos podría considerarse una fiesta COVID”, pues las pruebas rápidas mostraron un alto índice de contagio entre los asistentes al evento.

En una entrevista en el programa ‘Panorama’, recordó que de los 13 fallecidos, 11 estaban infectados con el coronavirus, mientras que 15 de los 23 detenidos también son portadores del mortal virus.

“De los 13 fallecidos, 11 estaban infectados, estamos hablando de un rango de entre 65 y 85%. Quiere decir que si hubo 120 asistentes, 80 están infectados, más o medio una media de 70%”, expresó.

“Son 80 infectados que han salido despavoridos, están en sus casas, no se han hecho pruebas y no se las harán por la irresponsabilidad que tienen y estas son las personas que infectarán a sus familias. Esto ocasiona que colapse el sistema sanitario”, añadió.

En ese sentido, recordó que el foco de contagio del COVID-19 al inicio de la pandemia eran los mercados y bancos, y ahora son las reuniones sociales, por lo que pidió a la ciudadanía no acudir a este tipo de eventos.

“Yo podría decir que esto sería una fiesta COVID porque si de los 13 fallecidos, 11 tenían COVID, estamos hablando de una situación pandémica. Al inicio de la pandemia el foco y reflector estaba en los mercados. Ahora son las reuniones”, acotó.

Sasieta también indicó que su portafolio ya tomó contacto con los familiares de las víctimas que eran madres de familia, a través de sus unidades especiales de urgencia, a fin de indagar sobre la situación de los menores huérfanos.

“De las 12 víctimas, tres eran madres. Una de ellas, de 27 años, tenía dos hijos: uno de 7 y otro de 9. El de 7 años está escolarizado, vive con su padre y tiene su SIS. El otro niño no estaba escolarizado, no iba a la escuela, no tiene SIS y evidentemente se está evaluando empezar el trámite de protección familiar. Tenemos dos chicas más que tienen dos hijos de 3 años, cada una”, subrayó.

Como se recuerda, 13 personas murieron y otras 23 fueron detenidas luego de una intervención policial en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos. Las víctimas fallecieron asfixiadas al intentar escapar de los agentes del orden.

Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria, fijada para las 22:00 horas, en el marco de la epidemia de coronavirus, en un local ubicado en la cuadra 2 de la avenida El Zinc de ese distrito.