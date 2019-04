Transportistas informales insultan y gritan a mujer policía que descubrió placas falsas (VIDEO)

Una suboficial PNP se enfrentó a transportistas informales tras descubrir que llevaban placas de cartón y tecnopor.

Se trata de Katherine Casimiro, Policía de Tránsito, quien decidió intervenir a un grupo de transportistas en el Puente Atocongo al notar las placas.

Al retirar las placas, los transportistas comenzaron a grabar a la suboficial y a decirle que esa no era su función.

"¿Con qué derecho viene y rompe las placas? [...] ¿te han capacitado para eso?", le gritaron.

Katherine Casimiro no se amilanó y les explicó el porqué de su proceder: "Es de cartón y esta lámina de seguridad no es la que da el Ministerio de Transportes, eso quiere decir que esto es ilegal".

Los sujetos intentaron ridiculizar a la policía: "Usted es tránsito".

En declaraciones para América Noticias, Katherine Casimiro contó cómo fue el enfrentamiento: "Se me acercaron de manera desafiante y violenta diciéndome que eso no estaba dentro de mi función y que yo no podía realizar esa acción".

Asimismo, la suboficial contó que sufrió discriminación de género: "Intentaron amilanarme en todo momento diciendo insultos e improperios, discriminándome por el género y por lo laboral".

La PNP busca identificar a los choferes que agredieron verbalmente a la policía.

