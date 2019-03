Vecinos de La Victoria denuncian que no los dejan ingresar a sus viviendas (VIDEO)

La orden de restricción del ingreso al Damero de Gamarra está causando malestar en los vecinos debido a que los efectivos de la Policía Nacional impiden el ingreso a pesar de mostrar documentos que acreditan que viven en el lugar.

Es en la puerta de ingreso por la puerta ubicada en el parque Cánepa que se forma una extensa cola de vecinos que tienen que esperar 30 minutos para tentar ingresar, siendo la mayoría de ellos rechazados.

“No tengo dinero y necesito ingresar para ir a un cajero, pero los policías no me dejan ingresar porque dicen que yo no vivo acá. Esto es un desorden”, dijo un vecino de la cuadra 7 del Jirón Bauzate y Mesa.

El mismo problema atraviesan los trabajadores administrativos de las empresas que laboran en Gamarra, pues a pesar de estar registrados en una lista enviada a la Municipalidad tiene dificultades con el acceso.

