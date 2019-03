Vendedores ambulantes piden reubicación tras desalojo de Los Olivos (VIDEO)

Malestar ha causado en mas de mil comerciantes ambulantes el desalojo de los espacios que ocupaban en el cruce de las avenidas Huandoy y Central, en Los Olivos, que piden al municipio reubicación.

Los ambulantes aseguran que La Municipalidad de Los Olivos no les aviso que serían desalojados y menos aun les propuso una alternativa para de reubicación.

"Somos gente trabajadora. Urresti cuando era candidato a Lima ofreció formalización para los ambulantes pero como no ha salido elegido nos hace esto", dijo una ambulante.

En igual situación se encuentra Margarita Cantiani Arispe, mujer discapacitada que a pesar de contar con una autorización del municipio ha sido afectada por el desalojo. "He venido con mis cosas y no me dejan trabajar", dijo.

Los informales aseguran que si el nuevo Gerente de Seguridad Ciudadana quiere combatir a la delincuencia, debió desalojar a los cachineros y no a aquellos que solo buscan trabajar honradamente.

Algunos informales comentaron que pagan 10 soles diarios por el alquiler de un metro cuadrado de vereda que son pagados a los propietarios.

HAY MÁS...