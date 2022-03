VMT: intensas lloviznas causaron daños y estragos a decenas de viviendas [VIDEO]

Las intensas lluvias que se registran en la capital, entre el viernes y hoy, han provocado el colapso de la red de alcantarillado afectadando a decenas de viviendas de Villa María del Triunfo.

Varios de los afectados han faltado a sus centros de labores para limpiar sus casas que han quedado inundadas. Varias familias han perdido objetos de valor por estas lloviznas que se desarrollan durante el Fenómeno El Niño.

Este panorama está presente en el cruce del jirón Unión con la avenida San José, la cuadra 4 de la avenida Flora Tristán, en el grupo I con sector II.

Los afectados señalaron además que no reciben ninguna ayuda por parte de la municipalidad distrital. Aseguraron también que Defensa Civil les ha dicho que el Gobierno Central no les ha destinado a VMT una partida especial por las consecuencias de El Niño. "(Defensa Civil) Dice que no puede hacer nada y nos han dicho también que nos preparamos para lo peor porque las lluvias por el fenómeno de El Niño seguirán hasta agosto", declaró al Diario Ojo Álex Franco, uno de los afectados.

Se conoció que Sedapal empadronó a varios de estos afectados y planea una indemnización.