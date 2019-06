Niño con habilidades diferentes queda desfigurado y colegio no da explicación│VIDEO

Un niño con habilidades diferentes quedó desfigurado cuando se encontraba en su colegio ubicado en Villa María del Triunfo.

Según dijo la madre del menor a ATV Noticias, su hijo es autista y asistía al colegio para niños con habilidades diferentes Alexander Fleming.

Sin embargo, hace dos semanas quedó con graves lesiones en el rostro y el colegio dijo que el menor se había caído de las escaleras.

Esta versión no convence a la madre, ya que el niño solo presenta heridas en el rostro. Incluso tiene 23 puntos en la cara.

La madre afirmó que su hijo habría sido atacado por un perro y que las autoridades del colegio estarían ocultando lo ocurrido.

"Yo temo que ha sido el perro porque mi hijo tiene fobia a los perros [...] yo quiero saber la verdad, ¿cómo se hizo mi hijo esas heridas en la frente? Yo sospecho que es perro", dijo la mujer.

Además, contó que la directora del colegio le recomendó que vacunen al menor contra la rabia: "Ella sabe y no me quiere decir. Me están mintiendo".