Hace poco leí en las redes sociales los elogios que le daban a un colega taxista que había devuelto una cartera olvidada en su vehículo, e incluso compartían su teléfono para llamarlo y pedirle una carrerita con toda confianza y seguridad. Aunque me dio una sana envidia, creo que ahora tendrá más chamba y podrá parar la olla con menos esfuerzo en las calles, pues los pasajeros llegarán solos y justo en los días en que el frío invernal empieza a apretar más.

Y como yo nunca me quedó con los brazos cruzados, me lancé a buscar un tema con el cual también ayudar a mis potenciales clientes y darles la oportunidad de viajar con total seguridad en la ciudad de Lima.

TU SEGURIDAD ES PRIMERO

Hace unos días, cuando iba veloz a recoger a un cliente, un agente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) me entregó un volante con recomendaciones para todos los usuarios de taxis, pero por el apuro ni siquiera lo leí.

Ahora que leo me doy cuenta de que hay importantes sugerencias para los usuarios y no me puedo quedar callado. En el volante, la ATU insta a los usuarios del servicio de taxi a ingresar a la página web: www.atu.gob.pe, a fin de verificar si el conductor y el vehículo que abordarán cuentan con la debida autorización y cumplen con los protocolos de bioseguridad.

SOLO DOS PASOS

La ATU explicó que una vez que el usuario ingresa en la mencionada web, deberá ir a la sección “Consultas en línea”, seleccionar la alternativa “Transporte urbano” y la opción “Vehículo”, donde tendrá que colocar la placa del taxi para corroborar si la unidad cuenta con la respectiva autorización. También se puede ingresar de manera directa a la web https://sistemas.atu.gob.pe/ConsultaVehiculo.

Como este servidor sí se encuentra registrado, soy el más contento con esta recomendación. Sin embargo, ahí no queda la cosa, ya que también puede verificar si mi coleguita está autorizado.

Para conocer si el conductor es firme y legal, el usuario deberá seguir los mismos pasos antes mencionados y en lugar de escoger la opción “Vehículo”, ahora elija la alternativa “Operador” y colocar el DNI del chofer. La otra forma es ingresar a la web https://sistemas.atu.gob.pe/ConsultaCredencial/.

LIMA FRÍA. Después de este humilde dato para toda mi clientela, ahora voy a sentarme a leer mi diario OJO mientras tomo mi agüita de pantano (emoliente) bien calientita para alejar el frío en esta Lima que ya despierta.