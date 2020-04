Y nos vamos hasta el 26 de abril. Estaba cantaba esta nueva ampliación del estado de emergencia y solo queda ¡de nuevo y acomodarse!

Y cómo no seguir con este encierro si el coronavirus recién está por llegar al tope pronosticado de contagios. La “montaña” de que habla el presidente Vizcarra.

Y cómo no seguir aislados dos semanas más si, como ya hemos repetido en esta videocolumna, a mucha gente le llega altamente el COVID-19 y sale a la calle como si estuviéramos en carnavales.

Y cómo no hacer un esfuerzo más si tenemos que seguir cuidando a los peruanos que han caído en los tentáculos de este virus, entre ellos varios ancianos.

Y cómo no hacer una vida retirada otros 15 días si el Estado ha invertido millones de soles en la atención y prevención, y no podemos echar al ataúd este esfuerzo.

Y cómo no hacerle caso al mandatario si, al sincerarse la cantidad de contagiados con las pruebas rápidas y moleculares, tenemos 4342 hermanos con la pandemia.

Y, finalmente, cómo no acatar más cuarentena si tenemos que, por la razón o por la fuerza, hacer entender a esa gente que llena los mercados que la vida es una sola y que, como dice una canción, no vale nada si no es para tenerla.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el próximo lunes.