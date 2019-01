Con OJO crítico: 2019: Sigue pesadilla en SJL

Es un crimen lo que está pasando en San Juan de Lurigancho. Aún no hay agua pese a que Sedapal anunció que el lunes repondría totalmente el servicio y, por si fuera poco, el líquido elemento que reparten durante horarios que tampoco se cumplen sale turbio, cochino, poniendo en peligro la salud del inmenso vecindario. A manera de consuelo, el Ministerio de Vivienda ordenó que este mes de enero no se emitan recibos de consumo de agua potable en la zona afectada por el aniego. No es para menos, porque estos peruanos viven una pesadilla que se incrementa con las altas temperaturas que registra la capital.

