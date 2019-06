Con OJO crítico: 26 años sin Héctor Lavoe │ VÍDEO

Hoy deseo conversar con ustedes de Héctor Juan Pérez Martínez. “¿Y quién diablos es este señor?”, se preguntarán muchos.

Estoy seguro de que sí lo conocen porque él considera a la gente, su gente, ustedes, lo más grande de este mundo.

Él profesa que “es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere” y, por eso, hasta te advierte de los peligros de la calle, esa selva de cemento y de fieras salvajes, cómo no.

Pero también es drástico con la decepción y no duda en cantarle a Juana Peña: “Tú amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer”.

Es el cantante, qué cantante; es el cantante de los cantantes, y canta a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas.

Así es, estamos hablando de Héctor Lavoe, El Todopoderoso, El Timbalero, el Loco, el genio de la salsa que ansió siempre que pronto llegará el día de su suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.

Héctor murió hace 26 años, el 29 de junio de 1993, y su ausencia se siente en medio de tanta estridencia, sin son ni ton.

El sábado hay una descarga en el barrio con él al centro. Y después no me digas que a la rumba no te invité!

Esto fue todo por hoy, cierro el Ojo Crítico, hasta mañana.