Qué tal. Este virus es tan traicionero que por ejemplo Pekín, en China, ha tenido que retroceder a los protocolos de emergencia, cerrando universidades y colegios, debido a un masivo rebrote del Covid-19.

Recordemos que el país asiático, prácticamente, se había declarado libre de esta pandemia y volver a la normalidad fue como dispararse a los pies. Y comentamos esto porque, esta semana, según el Presidente y la propia ministra de la Producción, Rocío Barrios, abrirán los centros comerciales, también llamados malls, y conglomerados como Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules y los negocios de Grau y avenidas contiguas. Además de sus similares de las regiones.

Entonces, a curarse en salud, señoras y señores. No queremos decir ¡sálvese quien pueda!, pero sí incidir en que, con tanta gente en las calles y ahora con la reapertura de dichos negocios, es primordial apelar compulsivamente a las medidas de bioseguridad ya conocidas.

En ese sentido, Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, habla de un aforo reducido electrónicamente, es decir, no a las aglomeraciones, por ejemplo, en los patios de comida solo se aceptará el 50% de su capacidad.

Y los cines, inicialmente, no están incluidos en esta fase. La gente irá a comprar, no a pasear. Esa es la premisa. En los conglomerados mencionados, sobre todo en Gamarra, las medidas preventivas tienen que ser controladas al centímetro y no permitir que otra vez los ambulantes siembren el caos.

Eso sería fatal. Ya, ahora mismo, aguardan en los alrededores con su mercadería y el alcalde Forsyth acusa la vuelta de las mafias de cupos. Si verdaderamente queremos que arranque el Perú, la vía tiene que estar despejada y limpia.

Y ahora sí demandamos mayor compromiso de la población. Mucho depende de su comportamiento para que la espantosa cifra de contagiados y fallecidos empiece a descender y, por fin, aparezca la meseta que nos permita tener menos miedo de salir a la calle. Primero mi salud: por ti, por mí, por el Perú. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.