Con OJO crítico: Ahora, pues, Nadine

“La decisión la tiene la señora Heredia. Ya no conozco a mi hijo (…), le han puesto el apodo de ‘Cosito’, eso me da vergüenza; mi hijo no era así, parece que no tuviera amor propio”. El firmado pertenece a Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, que hoy toma asidero con la confesión de un colaborador eficaz, con respecto a que la ex primera dama pidió $230 mil a OAS, constructora que ya tenía adjudicadas obras por S/1371 millones. Nadine empuja al cadalso político a su esposo, aunque él no está exento de culpa por no haberla puesto en su sitio en el debido momento. El rótulo de “pareja presidencial” les saldrá caro.

