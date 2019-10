“Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé”, acaba de escribir el expresidente Alberto Fujimori.

Oiga, don Alberto, no sea chistoso. La desunión familiar de que habla tiene dos grandes culpables: sus hijos Keiko y Kenji, que en determinado momento poco faltó para que se saquen los ojos.

“Esta desunión, que afecta más aún mi estado de salud, no puede continuar por lo que les pido a los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos”, acota suplicante el inquilino de la DIROES.

Oiga, don Alberto, hace tiempo que debió cuadrarlos porque, como dije, Keiko y Kenji han protagonizado sendas broncas que ocasionaron que el benjamín naranja finalmente deje Fuerza Popular.

Posteriormente salieron los “mamanivideos” y Kenji se fue con sus avergers a llorar a otra parte. ¿Qué buscaba el entonces congresista? El voto de Mamani para salvar a Kuczynski y, a cambio, obtener el indulto a su padre. Becerril le dijo de todo.

“Quienes choquen con la unidad, no tienen lugar en la familia fujimorista”, culmina Alberto Fujimori.

Oiga, don Alberto, insisto, los que principalmente chocan con la unión de Fuerza Popular son sus hijos y lo que le ocurra al partido en las próximas elecciones parlamentarias puede ser lapidario.

