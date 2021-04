¡Qué tal! Mario Vargas Llosa dijo que, con Pedro Castillo, el Perú tendrá las características de “una sociedad comunista”. Según el escritor, las ideas del candidato del lápiz están inspiradas en el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el ecuatoriano Rafael Correa, que, como dijimos ayer, son caimanes del mismo pozo, junto al chavista Maduro.

Y como hay muchos compatriotas que todavía no digieren qué diablos es el comunismo, aquí se lo explicamos en la pluma de célebres personajes.

• “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la prédica de la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”. CHURCHIL

• “No hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final: el comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio”. AYN RAND

• “Lo característico del comunismo es que reforma al carterista prohibiendo los bolsillos”. GILBERT KEITH

• “Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”. GANDHI

• “El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás”. MARGARET THATCHER

• “Cuando un político de izquierda dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya”. PAULO COELHO

• “El socialismo, que presume de juventud, es un viejo parricida. Él es quien ha matado siempre a su madre, la República, y a la Libertad, su hermana”. HONORÉ DE BALZAC

También me encontré con un meme que dice: Los comunistas piensan como Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller. Tal cual.

Insistimos, aquí no se trata siquiera de Pedro Castillo o Keiko Fujimori, de Perú Libre y Fuerza Popular, respectivamente, sino del modelo de Gobierno que necesita el país, y las ideas del profesor, que en realidad son del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, traerían el caos, por decir lo menos, a nuestra patria.

No pasemos de Guatemala a Guatepeor. Y cuidado que no estoy diciendo que Fujimori es una santa. Claro que no. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.