Qué tal. ¿Se imaginan un Perú gobernado por Forsyth? ¿Cómo creen que sería nuestro país bajo el mandato de Daniel Urresti? ¿Y qué expectativa le genera el hecho de que Salvador del Solar pueda acceder a la Presidencia de la República?

Estas son las tres opciones principales que, a esta altura de la carrera electoral 2021, según Ipsos, tenemos a la mano con 23%, 12% y 11%, respectivamente. A ver. “Ken” recoge el papel de “héroe” en La Victoria, sobre todo en Gamarra, exigiendo que se reabra el emporio.

El ministro del Interior de Ollanta ronca sobre diversos temas desde el Congreso. Y “Don Panta” se sostiene en el ojo popular por su buen papel cuando fue Premier en este Gobierno y la pechada que le pegó al nefasto Parlamento anterior que terminó por disolverlo. Además, Del Solar suma buen verbo y experiencia. Niveles más abajo de la encuesta aparecen Keiko Fujimori 7%, Jorge Muñoz 5% y Julio Guzmán 3%.

La mandamás naranja tiene muchas vallas por evadir; el alcalde de Lima está en deuda con la capital; y “el moradito” no suena ni truena, como siempre.

Así las cosas, si hoy tenemos un Legislativo producto del Covid de la corrupción y las cuchipandas del Congreso fujiaprista, es imperioso que al llegar a Bicentenario le regalemos a la Patria un mandatario equlibrado, pensante, estadista, enérgico pero no autoritario, fogueado, democrático a carta cabal y visionario.

Métanse en la cabeza algo importante: El voto no se regala ni se vende. Se otorga, no al cara bonita, no al que promete el oro y el moro, no al figureti, tampoco al extremista. Se elige a quien le dé altura y nivel al Perú.

Con o sin pandemia, la política tiene que estar limpia y los corruptos que se creen salvados por la campana deberán ocupar el sitio que se merecen. Tenemos un sistema sanitario colapsado, precisamente, entre otras cosas, por la maldita corrupción. Piensen bien su voto. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.