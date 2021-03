¡Qué tal! De mantenerse la tendencia de los últimos sondeos, lo más factible es que Yonhy Lescano, por quien nadie daba un sol hasta hace unos meses, pase a la segunda vuelta para alegría de Acción Popular. Subió a 13%.

El canibalismo electoral, tomando como base la reciente encuesta de Datum Internacional, se da entre quienes buscan adueñarse del segundo lugar e ir al “repecheje” el domingo 6 de junio.

Y ahí las ubicaciones se han movido como un terremoto porque, contra viento y marea, Rafael López Aliaga se abrió paso y ya mide fuerzas con “Forzay” y Keiko Fujimori, los tres con 7%.

Yo decía en otro foro que los candidatos han perdido la vergüenza electoral. Me explico. Punto uno: a la cabeza está Lescano, con 13%; seguido por la trilogía que ya mencioné, con 7%. ¿Verdad?

Punto dos: En otros tiempos, con una política más surtida, estos puntajes anémicos correspondían a “los de abajo”, “a “Los pitufos”, a los del “baile de los que sobran”.

Y punto 3, para mayor desvergüenza de los aspirantes a Palacio, tenemos que un 37% de decepción comanda las preferencias para el 11 de abril, según Datum.

En ese grupo se contabiliza a los que no votarían por nadie, no saben a quién elegir, sufragarán en blanco o viciado o simplemente no acudirán a los comicios. Menos si hasta esa fecha no han sido vacunados. La terquedad de esta parrilla que está sobre el asador presidencial me lleva a la siguiente conclusión: postular es un tremendo negocio; claro que lo es.

Por los aportes “voluntarios”, pues, y porque, si logran pasar la valla, aseguran el billete que Estado reparte entre los partidos políticos. Ese es el meollo del asunto. Lo demás es cuento. En todo caso, las últimas semanas serán candentes, como el sol de la calle, con promesas de toda laya a la orden del día para conquistar precisamente a ese voto que se torna difícil. ¡Dios nos coja confesados! Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, no pierdan la esperanza, hasta mañana.