Con OJO crítico: Chávarry, el hombre que no podía irse │ VÍDEO

Alfredo Marcos, el conocido caricaturista de diario Correo, tiene un personaje que incluso lo compiló en un libro: El hombre que no podía irse.

Este personaje siempre insinuaba querer abandonar el matrimonio y la mujer siempre lo botaba porque sabía que él no se iba a marchar y porque ella tampoco quería que se vaya.

No sé si la analogía caza, pero el personaje de Alfredo Marcos me recuerda al testarudo fiscal supremo Pedro Chávarry.

El ex fiscal de la Nación no se va de Ministerio Público porque no le da la gana de irse , y porque tiene un romance interesado con los fujimoristas y los apristas, y estos no quieren que se vaya porque lo necesitan.

Estamos pues en una guerra política y no exageramos . El Congreso y el resto -incluida la población- y da la impresión de que la razón y la ley ya no cuentan. Son un mero adorno.

Yo no recuerdo una defensa tan cerrada del Parlamento hacia un funcionario. Todos hemos visto las andanzas de Chávarry, pero para sus paladines es un santo y seña. Es el hombre que no puede irse.