¡Qué tal!

En la encuesta de Datum, que recorta la punta al lápiz y Keiko ya le respira la nuca al profesor a solo 10 puntos de ventaja, hay un detalle que, a nuestro entender, debería marcar el nivel de aceptación de los candidatos.

Me refiero a la visión que tiene la gente sobre cuál de ellos enfrentaría mejor la pandemia por la COVID-19, que, según el Minsa, ya suma más de 60 mil compatriotas fallecidos (aunque el Sinadef asegura que es el doble, por lo menos). Y en este importante rubro, el 38% de los encuestados entiende que Fujimori haría una mejor gestión frente a la emergencia sanitaria, en tanto un 35% le da esa potestad al postulante chotano.

No les estoy diciendo que voten por Keiko, no; vivimos todavía en un país libre, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el fanfarrón Donald Trump dejó la Casa Blanca por su nefasta estrategia frente al virus y, ahora, con Joe Biden la cosa es diferente. “Actuamos para restaurar la fe de la gente en que nuestra democracia cumple… Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de puestos de trabajo”, dijo el mandatario de Estados Unidos.

Recordemos que muchos peruanos están viajando a Norteamérica para vacunarse ya que aquí reina la parsimonia. Pregunta: ¿Sinceramente, ustedes saben qué haría Castillo frente al coronavirus? No se puede gobernar el país sin mimetizarse con el sufrimiento y el dolor de tantas familias. Y no se puede ser mandatario sin tener un perfil propositivo, abierto al mundo para la rápida consecución de las vacunas y la respectiva inmunización. De allí la importancia de que la población escuche a los aspirantes a Palacio y no vote por simpatías gaseosas o estampas prefabricadas y con endoses extranjeros y peligrosos.

Y respecto del debate en Chota, ¿esta es la visión de organización que tiene el candidato cajamarquino? ¿Acaso no sabía lo riesgoso que era una confrontación de ideas jugando en su cancha? El JNE hizo bien en no prestarse para esta informalidad.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, buen fin de semana.