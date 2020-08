¡Qué tal!

El Covid-19 es implacable. Hay que machacar en eso. Y por supuesto, el miedo convive con los peruanos (aunque, a decir verdad, algunos se creen inmortales y le sacan la vuelta a los protocolos sanitarios).

Ya hemos tenido ministros, alcaldes, congresistas, artistas y curas contagiados. Y es que el virus no entiende de cargos, estatus o religiones. Donde ve una persona que aflojó los cuidados preventivos, la ataca sin misericordia.

El drama viene en seguida porque los hospitales están abarrotados de connacionales enfermos y el convenio con las clínicas es un saludo a la bandera. La pregunta de hoy en las redes sociales es: ¿Cómo a Luis Castañeda Lossio le dieron cama UCI al toque en el hospital Rebagliati? A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga.

Toda esta coyuntura incierta, con casi medio millón de casos positivos y más de 21 mil fallecidos, llevaron este miércoles al presidente Vizcarra, ya con un Premier en confianza, a tomar nuevas medidas y reforzar otras.

La más comentada es la vuelta a la inmovilización nacional los días domingo, aunque sí habrá delivery para que la gente no deje de darse sus gustitos. Lo que la población no puede hacer y no debió hacerlo durante la pandemia es juntarse con sus parientes y amigos en quinceañeros, parrilladas y pichanguitas. “Ahora el principal foco de contagio son nuestros familiares”, advirtió el mandatario.

Y sobre la marcha detalló que en julio se ha visto un rebrote y que eso se debe a que hemos debilitado nuestras acciones para evitar la propagación. Por eso, apuntó, “tenemos que garantizar el cumplimiento del distanciamiento social con operativos coordinados”.

Además, informó que “ingresan a cuarentena 5 departamentos y 34 provincias”. En su discurso también hubo espacio para la alabancia y tildó a su gobierno de campo, que se ensucia los zapatos con un sentido de urgencia para proteger la vida de los peruanos. Y hablando de la vida, sentenció algo que no deja de asustarnos: “Hablar de vacuna, es hablar de los primeros meses de 2021”.

Conclusión: Justos pagan por pecadores.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.