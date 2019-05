Con OJO crítico: Cuernos y sismo

Un tarapotino jamás olvidará que el sismo de magnitud 8.0 de la madrugada del domingo 26 de mayo lo sacó al fresco al obligarlo a evacuar semidesnudo del escondite de su infidelidad, junto con su amante. La hermana de la mujer engañada lo vio in fraganti y no dudó en dar aviso a la familia, desatándose un escándalo de padre y señor mío en plena réplica. El alegato que había dado el tramposo para no llegar a dormir a la casa es que tenía mucho trabajo. Ahora está a punto de perder soga y cabra por querer jugar a la doble vida. Un temblor le tendió una trampa, cobró venganza y le dio una gran lección.

HAY MÁS...