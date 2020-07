Qué tal.

Jorge Camet exponía en el Congreso. El ministro de Economía fujimorista sustentaba números de su portafolio y a un parlamentario de la oposición se le ocurrió decirle que seguramente su fuente era tal periódico. “¿Y tú que lees? ¿Izvestia?”, fue la furibunda respuesta de Camet.

El congresista de marras se sintió ofendido, pidió a la presidencia que el ministro retire la palabra, estalló el hemiciclo y se armó un bolondrón. Lo que no sabía el pobre -y seguramente gran parte de sus colegas- es que Izvestia es un periódico ruso de alta circulación.

No se trataba, entonces, de una ofensa sino más bien de una prueba de cultura general, que tampoco la pasarían los famosos “guerreritos” de la televisión. Por otro lado, la moraleja es que: hasta para pegarla de chistoso hay que saber hacerla y tener estilo, clase. Sobre todo, en política, donde se conjugan todo tipo de pasiones. Si no quedas como un gracioso monse, que es el generoso calificativo que podría atribuírsele a Jhosept Pérez Mimbela, el congresista de Alianza para el Progreso que le mentó la madrecita al presidente Vizcarra, en el Pleno del 5 de julio.

“Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad ya se c** ese c***dre”, fue lo que se escuchó en esa ocasión. Vamos a ver si otorongo no come otorongo, como estamos acostumbrados, y el Izvestia, digo, el congresista Pérez Mimbela, discípulo además de “plata como cancha César Acuña”, recibe su merecido en la Comisión de Ética.

Por lo pronto, la Mesa Directiva ya lo delató luego de la revisión del soporte técnico respectivo y, como digo, ojalá que no salga a relucir ese falso espíritu de cuerpo, que no es otra cosa que apañamiento.

Esto me recuerda a cuando Hernando de Soto tildó de “hijo de pu…” al ahora premio nobel Mario Vargas Llosa. Claro que ahí había un feedback de enemistad de otro level, traducida en un libro inclusive, y aquí el congresista por Áncash atacó al mandatario pisoteando además la majestuosidad del Congreso.

Disculpen ustedes, pero tenemos una clase política del carajo. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta el lunes.