Con Ojo Crítico: Del congresista malcriado al que no sabe ni lo que vota | VIDEO

Qué tal. Si hacemos algo lúdico y, al estilo ‘Esto es Guerra’, preguntamos cómo se llama el presidente del Congreso, seguramente muchos dirían que Juan Pérez o Perico el de los Palotes, ¿verdad?

Y es que, salvo algunos que ya conocen el negocio o son figuretis, como Martha Chávez y Daniel Urresti, tenemos reverendos desconocidos en las curules y, cuando en el Pleno piden hablar, da ganas de apagarles el micrófono por las sandeces que hablan.

Fastidia decirlo, porque se trata de la sede del primer poder del Estado, pero cada vez se torna más lamentable este Congreso, nacido de elecciones extraordinarias luego de la disolución del anterior a manos del presidente Vizcarra porque ya lo tenía hasta la coronilla.

La última perlita devela la precariedad intelectual (sin que esto implique ningún tipo de discriminación, por si acaso) de un legislador que, sin querer queriendo, en un descuido a micrófono abierto, confesó lo siguiente: “Yo soy congresista, pero no sé ni lo que voto”. En otro lenguaje, no sé qué michi hago aquí.

¿Y saben dónde ocurrió? En la mismísima Comisión de Educación del Parlamento, cuando se debatía si se invitaba a los integrantes del Consejo Nacional de Educación.

Y el susodicho, Gilbert Alonzo, de Fuerza Popular (¿cuándo no?), luego de las críticas, alegó que se trató de un “lapsus, una broma”, por la cual no lo pueden crucificar ni lapidar. En buena cuenta tiene razón, él no es culpable de que esté por los suelos, precisamente porque es una puerta abierta a la mediocridad, por decir lo menos.

Una pregunta: este padre de la Patria naranja ¿no habrá estudiado con la excongresista Yesenia Ponce? Digo nomás. Recordemos, finalmente, que otro congresista, Jhosept Amado Pérez Mimbela, hace algunas, también se fue de boca y mentó la madre al presidente Martín Vizcarra.

El micrófono abierto lo delató y tuvo que pedir disculpas al mandatario, pero así no es. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta el lunes.