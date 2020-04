A ver. Decretada ya la cuarta cuarentena, que va hasta el 10 de mayo, domingo en el que deberíamos haber festejado con todo a la santa madrecita, es imperativo recordar que el esfuerzo del Gobierno tiene que venir acompañado del acatamiento de la población. Si no, habremos arado en el mar.

Y la premisa presidencial es clara, vigente y hasta romántica: “Nos alejamos ahora para abrazarnos después”. ¿Se imaginan los ríos de lágrimas de alegría y millones de besos y abrazos interminables que se verán cuando acabe esta pesadilla llamada COVID-19?

Entonces, apostemos por la vida. Y la vida es eso: Salud. Y salud es caminar, trabajar y divertirnos tranquilos. ¿Cómo llegaremos a ese estatus? Aplastando al coronavirus con los obuses de la prevención y normas establecidas.

Ayer el mandatario lo reiteró: “… esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos”. Yo acotaría que necesitamos una reinvención, una mutación hacia una existencia de respeto a la tierra que habitamos y al Dios que la creó. ¿No ven cómo la naturaleza hace fiesta en ausencia nuestra?

Así que, para sacudirnos de esta pandemia y retomar el flujo productivo y económico, debemos ingresar a la maratón de que habla Vizcarra y no quedarnos en los 100 metros planos. Eso implica resistir, asistir, pero sobre todo orden y sensibilidad.

Mascarillas, guantes, distancia, desinfección, los protocolos al regresar a casa, no salir en mancha, salir para lo estrictamente necesario, no más aglomeraciones en los mercados, etc. ¿Tan difícil es caminar derecho para que no nos alcance el virus?

