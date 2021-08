¡Qué tal! Yo tengo un amigo periodista que vive en la calle fidelidad de la segunda entrada de Pro, en Los Olivos. Y, por si fuera poco, su esposa se llama Jennifer López, ni más ni menos. Por casuística o meros caprichos del amor, el hombre es más fiel que novio feo y vive feliz con su JLO, que ya le ha dado dos lindas hijas.

Sirva este lead para contarles que, si algo bueno ha traído la pandemia del Covid-19, es que en Lima Metropolitana la infidelidad, o sea la sacada de vuelta, disminuyó de –escuchen bien- 18.3% al 1.1%. O sea, casi han desaparecido los cuernos, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental del Minsa. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cómo se mastica esta data?

La investigación concluye que la crisis sanitaria ha sido también una oportunidad para estrechar lazos emocionales y más unión familiar. “Muchas parejas, a partir de la pandemia, han podido integrarse y fortalecerse logrando que sus relaciones sean más armónicas y sólidas, sin intención de tener una pareja fuera del matrimonio ni engaños entre ambos”, apunta el psicólogo Emir Valencia Romero, jefe del Departamento de Psicología del referido instituto.

Valencia da en el clavo cuando dice que la traición con una tercera persona es uno de problemas que causa más dolor y deterioro psicológico en las parejas, conllevando generalmente a la separación definitiva o a conflictos crónicos, cuando no es bien manejado. “Cuando hay infidelidad se rompe la confianza y el compromiso, dos pilares fundamentales en la vida de pareja”, acota.

Jaime Asián, director de Diario Ojo.

Esto me hace evocar una magnífica frase de Gabriel García Márquez: “Una mujer es como la buena literatura, al alcance de todos, pero incomprensible para los estúpidos”. Guarda ahí. Y también una declaración de Joaquín Sabina, al estilo Sabina: “Es posible querer y relacionarse con dos mujeres a la vez, pero no tener más de una familia en simultáneo. Yo sí he sido infiel, he tenido simultaneidades”.

Bandido el trovador. De manera que el letal virus, aunque parezca broma, también ha impedido que nos veamos con Cornelio Heredia. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, sean fieles como mi amigo periodista, hasta el lunes.