La comidilla en redes sociales, calles y plazas es la encerrona del “Zancudito” Christopher Olivares y la policía, porque aún lo es, Jossmery Toledo, en un hotel de Miraflores.

El tema suma miles de comentarios, a favor y en contra, porque la sexy PNP parece decidida a ganar la fama a como dé lugar. Algo así como ‘haz fama y échate a la cama’. Y el joven jugador, hijo del exseleccionado Percy Olivares, aún no moja seguido como delantero, ni con la celeste ni con la blanquirroja juvenil.

No faltan los que están escandalizados porque ella tiene 27 años y Olivares, 20. Cosas del Orinoco, que tú no sabes y Roberto Mosquera, tampoco. “Es el amor lo que importa, y no lo que diga la gente”, alegaría José José. Además, que se sepa, ambos están solteros.

Brasil ganó la Copa del Mundo en 2002, entrenado por Scolari, quien pidió a sus jugadores no tener sexo durante el campeonato. Ya con el trofeo entre manos, Ronaldo fue preguntado qué prefería: ¿sexo o Copa mundial? “Estoy seguro que el sexo no será tan gratificante como este Mundial. No es que el sexo no sea bueno, pero la Copa del Mundo es cada cuatro años y el sexo no lo es”. Para tu libro, “Zancudito”.

Una más. El sueco Zlatan es bravazo en la cancha. ¿Y cómo lo hace, cuál es su secreto? Según él, la abstinencia sexual y la acumulación de energía.

Dicho esto, el fútbol no perdona el sexo y tampoco el ampay.

Esto fue todo por hoy, cierro el Ojo Crítico, hasta mañana.

