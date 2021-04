¡Qué tal! Tremendo desafío que tiene la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego de conocerse la encuesta de Ipsos/América TV que la ubica con 31%, por debajo de Pedro Castillo, que -la verdad- sorprende con 42% de intención de voto para la jornada del 6 de junio.

Personajes lúcidos, como Mario Vargas Llosa, y analistas políticos diversos han advertido lo nocivo que resultaría para el país el modelo socialista del profesor chotano, no obstante, dale la mula al freno. El lápiz, de momento, aparece con más punta. Cuidado, aquí no se trata de estar en contra de Castillo, no, lo que queremos todos es que el Perú, en el año de su Bicentenario, escriba una nueva historia, democrática, de avanzada, con una economía de libre mercado. En ese sentido, vamos a ver también si Keiko está a la altura de esta urgencia nacional.

“Nos estamos jugando la vida del país, como partido vamos a escuchar a los dos candidatos y la decisión la tomaremos cuando nos digan quiénes serán su ministro de economía y su primer ministro”, ha dicho César Acuña, adelantando que APP apoyará la gobernabilidad. Rafael López Aliaga, “Porky”, por su parte, no entró en vainas: “Quiero aclarar que no he conversado con el candidato Pedro Castillo.

Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él. Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba”, escribió en su Twitter. Ayayay.

Hernando de Soto, el expostulante del trencito, anunció que entregará su plan de Gobierno a Castillo y Fujimori para que el que gane, con plata del Estado, lo ponga en marcha. El tema es que Jorge Paredes Terry, quien fue parte de Avanza País, dijo en Canal N que De Soto estaría exigiendo la presidencia del Consejo de Ministros y cinco carteras ministeriales a los candidatos que disputan Palacio de Gobierno.

Uyuyuy. Lo claro es que la segunda vuelta se calienta y habrá que alquilarse un balcón. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.