Qué tal! Este lunes el país ha recobrado la “normalidad”. Esta normalidad entre comillas porque, como sabemos, estamos en una crisis sanitaria que nos cuesta doblegar para volver a salir a trabajar, caminar y hacer una vida con tranquilidad.

El enemigo está agazapado sigilosamente, esperando cualquier descuido nuestro. De allí la importancia de mimetizarnos con los protocolos de bioseguridad para no contagiarnos. O sea - y hay que repetirlo - ya todo queda en nuestras manos.

Por ejemplo, nadie te obliga que vayas a los centros comerciales. Es el momento de las prioridades. Que se sepa, las fiestas están prohibidas y no es necesario que vistas de luces. Gamarra es una buena opción por los precios y la variedad, sobre todo ahora que se viene el frío, pero siempre con los ojos bien abiertos ante la señalética.

Además, la economía no viene bien y es menester guardar pan para mayo o para fin de año. Sí es prioridad A-1 la alimentación y hasta el calzado y, en esos casos, una persona por familia puede ir en su búsqueda. Se incluye la compra de medicamentos y las transacciones financieras. El santo y seña frente al Covid-19 es: ¡Cuídate! Y así estarás, también, alejando al peligro de las personas que te rodean.

¿O queremos más cuarentena? No, ¿verdad? En general, los negocios están mostrando respeto por los protocolos, pero en las calles no sucede lo mismo. El tráfico es una locura como siempre y los vendedores ambulantes siguen invadiendo calles sin distancia que les importe. Así que bienvenida la “normalidad”, entre comillas, pero andemos con cuidado que no se acaba el mundo si no compramos un trapo.

Sí se acaba con este virus, como ha ocurrido lamentablemente con más de 8 mil peruanos. #PrimeroMiSalud como dejó por sentado el presidente Martín Vizcarra, que a propósito ya debería anunciar si extenderá o no la cuarentena porque sus ministros no se ponen de acuerdo. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.