¡Qué tal! Esta videocolumna es de preguntas, que seguramente ustedes también tienen en la cabeza: ¿Qué hacemos con nuestro país? Mejor dicho, ¿qué pasa con el Perú?

¿Por qué hemos tenido tan mala suerte con los mandatarios que elegimos desde Alberto Fujimori en adelante? ¿Por qué nos fascina vivir en desgracia? ¿O por qué nos gusta cavar nuestra propia tumba?

¿Por qué nos equivocamos tanto al momento de llegar a las ánforas? ¿Qué diablos nos pasa cuando entramos a las cabinas donde están las urnas? ¿Por qué regalamos el voto tan fácilmente? ¿Por qué no recordamos que Miguel Grau fue parlamentario, y honramos su nombre eligiendo buenos padres de la Patria? ¿Por qué no aparece un hombre que merezca la Presidencia?

¿Estamos esperando que un loco extremista llegue a Palacio? ¿Qué pasa con las universidades y la formación de líderes bajo cuadrantes éticos y morales? ¿Por qué no irrumpe un outsider que se tumbe a esta camada de candidatos mediocres o contaminados? ¿Cuándo se inoculó el virus de la corrupción en nuestra clase política? ¿Por qué la aceitada, el negociazo y la mermelada se han convertido en deportes nacionales?

¿Por qué nos hemos degradado tanto como sociedad? ¿Cuándo mutamos a animales, capaces de matar al prójimo por un teléfono o un poco de dinero? ¿Por qué nos hemos vuelto tan miserables con las mujeres y los niños?

¿Por qué somos la mejor hinchada del mundo y cuando nos piden cuidarnos del Covid somos los más tercos del mundo, haciéndole el juego a la muerte? ¿Cómo así tenemos una de las mejores gastronomías del mundo y una gran diversidad productiva, sin embargo, abunda el hambre, la desnutrición y la anemia?

¿Por qué trastocamos las tres leyes que ordenaban la convivencia de los incas, ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas ocioso) por ama la coima, ama la corrupción y ama el escándalo? Que la Pachamama nos perdone. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.