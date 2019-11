“Más de lo mismo”, rotula su portada de este lunes el diario Ojo. “Candidatos cuestionados en listas al Congreso”, titula La República. Y es que la renovación o profilaxis política anunciada o deseada no tiene nada que ver con Martha Chávez, por ejemplo.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich añade en su cuenta de Twitter que: “Por los candidatos que van asomando en la mayoría de los partidos, me temo que, por increíble que parezca, en febrero podemos estar extrañando al Congreso disuelto el 30 de setiembre”. Oh, no.

Felizmente, para quienes entraron en pánico, Fernando Tuesta Soldevilla trae la tranquilidad: “Antauro Humala no podrá postular en la lista de UPP. Es un condenado con sentencia firme, imposibilitado de candidatear. Lo colocan en la lista para que sea noticia y así levantar a una organización que, hace rato, es solo un vientre de alquiler”. Ajá. Así es la cosa.

Algo está claro: el Congreso que tengamos en enero del próximo año será exclusiva responsabilidad de la población. Después del Parlamento que tuvimos y que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra la moraleja es única: vota bien, vota con la cabeza.

Estamos prohibidos de equivocarnos otra vez, por favor. El Perú no lo merece.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.