A veces pienso que somos un país solidario, inclusivo, capaz de hacer por ejemplo “los mejores Panamericanos de la historia”, pero luego me arrepiento al conocer que dejamos morir a cientos de bebés en los hospitales… ¡y se me pasa!

Muchos alegarán que los recién nacidos no solo fallecen por falta de incubadoras y personal especializado y que el Minsa no tiene la culpa de los alumbramientos prematuros, sin embargo, no conocemos de la estrategia para revertir esta situación y, si la hay, no vemos los resultados. Todo lo contrario.

Como dijimos ayer, cualquiera sea el motivo del fallecimiento de 1817 criaturas, al Perú debería darle vergüenza por estas cifras, sobre todo a las autoridades, que las vemos enfrascadas en discusiones banales o discursos lejanos del interés nacional.

Lo mismo ocurre con el friaje y las bajas temperaturas en el altiplano y demás ciudades del Sur. Sabemos que todos los años el frío llega hasta los tuétanos y que mueren niños y ancianos, además de animales, pero estamos acostumbrados a la política de la frazada.

Recién cuando vemos la emergencia, el hielo hasta el cuello, hacemos la finta, llevamos los víveres, la ropa y nos tomamos la foto respectiva. Así somos, dejados, poco previsibles y discípulos de la tragedia.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.