¡Qué tal! Casi toda la mañana de este jueves, #Lapadula (Gianluca) comandó las tendencias en Twitter, luego de su brillante actuación en el empate frente a Ecuador en la Copa América. En segundo lugar apareció #Arce (Luis), el fiscal que presentó su declinación al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en busca de evitar que sus votos “sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales” en el organismo electoral.

Y tercero figuró #Temblor, consecuencia de las secuelas que ha dejado el sismo con epicentro en Mala y que nos recordó que estamos bajo la amenaza de un terremoto de magnitud 8.5, según el propio jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Y es que así anda nuestro país por estos días: entre el fulgor pelotero -sobre todo cuando el protagonista es el “Bambino” Lapagol-; el bolondrón político-electoral, a partir de las dudas que recaen sobre el resultado de la jornada del 6 de junio; y el remezón de magnitud 6.0 que debe llevarnos, entre otras acciones, a respetar los simulacros porque el “Cinturón de Fuego del Pacífico” en cualquier momento nos ajusta sin piedad.

Sobre Lapadula, las loas no se agotan en las redes. El 9 se ha metido al Perú en el bolsillo, no solo por su juego, sino también por su empatía, simpatía, alegría y carisma. “Cada día que paso con la selección me enamoro más de mis orígenes”, dice. Y la gente estalla en piropos, al punto de que lo comparan con Paolo.

Sobre Arce, cuanto más rápido el JNE desate este nudo gordiano, será mejor porque el país necesita encausarse hacia la normalidad y que, quien llegue a Palacio, ostente toda la legitimidad. Y sobre movimientos telúricos, no debemos olvidar que somos una tierra sísmica y resulta obligatorio aminorar los eventuales daños.

Cómo es posible que casi un millón de limeños viva en casas muy vulnerables de presentarse un terremoto. La escasez de vivienda no puede ser sinónimo de desgracia.

Conclusión: A ver si todos ponemos el hombro y nos fajamos por la patria, como lo hace Lapadula. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.