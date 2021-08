¡Qué tal! Mario Carhuapoma Yance, químico farmacéutico de profesión, es el nuevo presidente ejecutivo de EsSalud en reemplazo de la investigada por el caso “Club de las farmacéuticas”, Fiorella Molinelli, quien denuncia una “infame campaña” en su contra.

Algunos daban por descontado este nombramiento porque Carhuapoma es amigo del mandatario Pedro Castillo, lo que quedó en evidencia cuando lo invito al Colegio Químico Farmacéutico, del que es su mandamás, y presentó como presidente electo a pesar de que aún no salían los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la segunda vuelta.

En una segunda oportunidad, en la misma institución, igual lo trató como virtual jefe de Estado y lo condecoró por su “brillante labor como profesor”. Pregunta: ¿No que el amiguismo y el tarjetazo estaban descartados en la gestión del maestro chotano porque esas son manías de la vieja clase política? No solo hay que ser sino también parecer.

No solo hay que decir sino también hacer. Cuando no se honra la palabra es fácil romper otros compromisos con el pueblo y, al final, esta tendencia no tiene un camino de regreso. Y esto es más peligroso cuando se trata de promesas que afectan la calidad de vida de las personas. El dólar hoy pegó otro saldo hasta los 4,10 soles, lo que implica un duro golpe para nuestra moneda, para los ahorros y para la canasta básica porque muchos de los productos que consumimos son importados.

De otro lado, Carhuapoma, el nuevo jefe de EsSalud y difusor de la Ivermectina al inicio de la pandemia, tiene que emplearse a fondo porque el seguro también tiene demandas pendientes y resulta imperativo que siga comprometido con el proceso de vacunación, pero sin mafias chupasangre ni corrupción.

Videocolumna 'Con Ojo crítico' a cargo de Jaime Asián, director de Diario Ojo.

No sabemos a qué sepa la anunciada unificación del sistema de salud, pero lo cierto es que los pacientes requieren una mejor atención, más humana, más cercana. Otro sí digo: yo no suelo responder a las críticas, pero hoy sí quiero decirle algo a Phillip Butters: Ojo está al servicio de su audiencia, de allí la portada de hoy sobre la importancia de la vacunación. Lo demás son disloques de tu cabeza. ¡Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana!