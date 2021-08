¡Qué tal! Escuchen este discurso: “Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”.

Así ha intentado el presidente Pedro Castillo sacudirse de las críticas al modelo de gobierno que patrocina Perú Libre, el partido jefaturado por Vladimir Cerrón. Profesor, con todo respeto, si fuese como dice, ¿qué demonios hace Evo Morales de caserito en el Perú, entrometiéndose además en nuestros problemas internos? ¿Eso no es traer modelos extranjeros? Dime con quién andas y te diré quién eres, reza un dicho popular. Y Morales es un famélico del poder político y para conseguirlo no le importa pisotear la institucionalidad.

El colega Pedro Tenorio, de Frecuencia Latina, la tiene bien clara: “Evo Morales, quien ganó elecciones en 2006 y se quedó en el poder hasta que lo echaron a fines de 2019. ¡14 años y quería más! Vía asamblea constituyente y re reelecciones. ¿Hoy qué tiene para enseñarle al Perú? ¿Acaso ese es el objetivo, perennizarse en el poder? Vergüenza”. Y es cierto.

Nosotros necesitamos visitantes que auspicien la democracia, el libre mercado, una economía abierta a las inversiones, la pesca antes que el pescado, y el respeto a las libertades individuales y colectivas. Nada de estatismos, nacionalizaciones, expropiaciones ni cosas por el estilo. Menos la cantaleta del referéndum, la asamblea constituyente y la nueva Constitución.

Bueno es culantro, pero no tanto. Y cuidado que el expresidente boliviano, además de dormir a cuerpo de rey y comer nuestra inigualable gastronomía en lugares exclusivos, ha venido como padrino de la inscripción del partido político Magisterial y Popular, conformado por Fenate Perú, el sindicato creado por el actual mandatario.

Videocolumna 'Con Ojo crítico' a cargo de Jaime Asián, director de Diario Ojo.

Todavía no hemos leído qué piensa Cerrón sobre el tema porque, sobre el papel, se trata de un destete de Castillo del lápiz, la agrupación que lo llevó a Palacio de Gobierno.

No le falta razón a la congresista de Avanza País, Norma Yarow, en su pretensión de que se declare “persona no grata” al líder indígena boliviano. Por lo demás, no olvidemos que tenemos un canciller muy cuestionado, como Héctor Béjar, y que busca sacar a Perú del Grupo de Lima. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.