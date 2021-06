¡Qué tal! “No hay ningún indicio de sospecha de una situación de irregular gravedad en las elecciones”, asegura la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Esta versión guarda sintonía con la del presidente Francisco Sagasti: “Hay que confiar en organismos electorales y no usar palabras indebidas como fraude”.

No obstante, el 65% de peruanos considera que sí existen señales de un fraude electoral en la segunda vuelta, según una reciente encuesta de Datum. Y Urpi Torrado, gerenta de la encuestadora, soltó dos cifras más que no podemos pasar por alto: el 51% estima que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no actúa de forma objetiva, en tanto que el 49% piensa lo mismo de la ONPE.

Qué fuerte, ¿verdad? Conclusión: conforme pasan los días el país se polariza más, cunden las sospechas, cada uno tiene su verdad, vemos machetes, escuchamos acusaciones… y el que debería decir esta boca es mía es, precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones con la única verdad sobre la jornada del 6 de junio.

En ese sentido, es menester que atienda todas las demandas sobre su funcionalidad y, finalmente, le dé transparencia al proceso y legitimidad al presidente o presidenta electa. Solo esa verdad tangible podrá acallar las dudas que recorren las calles.

Aristóteles dijo que: “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

La multitudinaria concentración de este martes de los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y sus respectivas familias tuvo como santo y seña: “Respeta mi voto”. Y de yapa: “No al fraude en mesa”. Eso esperamos todos. En un cartel se alcanzaba a leer: “Nosotros somos esposas, hijos, viudas y huérfanos de los militares que lucharon para que podamos vivir en democracia. Terrorismo nunca más”. Así de contundente.

Y esa también es una verdad irrefutable. Estaremos atentos a la verdad que emane del máximo ente electoral porque de, esa verdad, depende que las aguas se tranquilicen. Gane quien gane ciertamente tiene un gran reto por delante, como la crisis sanitaria por la Covid.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta mañana.