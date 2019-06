Con OJO crítico: Karina Beteta se pasó de la raya │ VÍDEO

Hay congresistas fujimoristas que se pasan de la raya. Otros simplemente no tienen bandera. Y no faltan los que aún no digieren lo que es el respeto a la institucionalidad.

Por ejemplo, tenemos parlamentarios naranjas que por presidir una comisión se creen dueños de la verdad. Contradecirlos es una tremenda osadía.

Olvidan que todo es efímero, que su suerte dura 5 años y que están obligados a cuidar las formas y respetar a los citados o convocados.

Lo hecho por Milagros Salazar en la Comisión de Educación, quien mandó callar a dos profesoras, es un abuso. En la misma onda anda su colega Rosa Bartra, la sabionda de la Comisión de Constitución. Y así por el estilo.

La cereza de la torta la puso Karina Beteta, quien calificó como “Felpudini de la política” y también “dama de compañía y paje de compañía” a Daniel Salaverry, el presidente del Congreso. Los rencores se imponen a la cordura.

El faltoso de siempre es Héctor Becerril, inmerso en serias investigaciones, pero sin escrúpulos para criticar al presidente Vizcarra.

“Que lo haga de una vez, que tenga los pantalones y cierre el Congreso, pero que no siga amenazando como lo viene haciendo hasta ahora", le dijo hace unas horas. Una metralleta.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.