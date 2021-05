¡Qué tal! “¿Tan intocable es este personaje (Pedro Castillo)? ¿Va a ser así si llega al poder? ¿O sea, adiós humor, adiós libertad?”, se queja Carlos Álvarez al denunciar que ha recibido amenazas a través de sus redes sociales por imitar al candidato del lápiz y a su jefe Vladimir Cerrón. Esto resulta muy grave y el humorista lo explica en la edición de mañana de diario Ojo.

¡No se lo pierdan! Quien también ha sacado al fresco por enésima vez al profesor chotano es su contrincante por la segunda vuelta, Keiko Fujimori, bajo una frase directa a la yugular: “Si no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita al señor Cerrón que salga a exponer las ideas de su partido”.

Uy, curuju. Alguien podría decir “toma, mientras”, pero este miércoles, al llegar a Lima, Castillo dijo estar a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programe los debates. Lo que no se sabe es si incluye los cuatro que programó el ente electoral porque hace rato que anda que esconde a su eventual equipo técnico. Muchos creen que aún no lo tiene y se refugia en el pueblo para salvar la emergencia.

Y, claro, Dios los cría y ellos se juntan. Nos referimos al apoyo de Verónika Mendoza y Juntos por el Perú al postulante de Perú Libre. No olviden que la Vero también prodiga la cantaleta de un referéndum para una nueva Constitución.

“A mí lo que me sorprende es que la señora Mendoza, durante toda la primera vuelta, decía que no tenía nada que ver con el señor Cerrón y ahora se confirma su real vinculación… Ellos son de extrema izquierda y es absolutamente natural verlos juntos. Cuando ella se desmarcaba del señor Cerrón no era una afirmación real”, advirtió Keiko.

✍👀 Con OJO crítico: Keiko reta a Cerrón y la Vero chapa el lápiz "Castillo dijo estar a la espera de que el JNE... Publicado por Diario Ojo en Miércoles, 5 de mayo de 2021

Lo real es que la segunda vuelta cada día aumenta de voltaje y corren las apuestas por una remontada de la hija de Alberto Fujimori y no faltan los compatriotas que le van a Castillo, contra viento y marea, pese a lo nociva de su propuesta pegada al comunismo. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.