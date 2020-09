Qué tal. Por si acaso, aquí no somos vizcarristas ni nada que se le parezca. Como medio de comunicación, nos limitamos a informar con la verdad y exponemos nuestra opinión en base a hechos tangibles.

En ese sentido, no sabemos con qué cara la señora Keiko Fujimori, procesada por hechos de corrupción y con un padre en prisión también por corrupción y las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, sale a dar clases de política, a escuelear suponemos que al mandatario, aunque ante una pregunta de Ojo en la conferencia de hoy el jefe del Estado dijo que no se da por aludido.

“Esta historia (el populismo) ya la conocemos, sabemos a dónde nos lleva: al desastre de nuestra economía. No cometamos los mismos errores del pasado”, dice la esposa de Mark Vito. Alguien podría contestarle que el pez por la boca muere porque da la impresión de que alude al fujimorato. Si alguien practicó el populismo en toda su dimensión es Alberto Fujimori.

¿O no recuerdan cómo utilizó a Laura Bozzo, vía Vladimiro Montesinos, para gritar en televisión que vivíamos en el país de las maravillas? ¿O no recuerdan El baile del Chino, con Fujimori intentando danzar tecnocumbia, bajo la melodiosa voz de la cantante Ana Kohler, para buscar la reelección en las elecciones del año 2000? ¿Eso no es populismo? Vamos al mapa, como diría el expresidente Fernando Belaunde. Según la Real Academia Española, populismo es la “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”.

Clarito, ¿verdad? Finalmente, la mandamás naranja sugirió “enfrentar sin miedo al populismo antes de que sea demasiado tarde”.

Y acotó: “El populismo se presenta como héroe del presente, pero no tiene ningún problema en destruir nuestro futuro y el de nuestros hijos”. Si estas frases no están dirigidas a Martín Vizcarra, ¿a quién entonces? Al Congreso, donde tiene gente, no creemos.

Dicho esto, Keiko se defiende mejor calladita. Esa es la verdad. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.