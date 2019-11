Preguntado qué opina de la liberación de Keiko Fujimori por obra y gracia del Tribunal Constitucional, el fiscal José Domingo Pérez dibujó la cancha. "Indigna, es lamentable y se va a esperar la resolución para conocer los fundamentos escritos”, alegó el integrante del Equipo Especial Lava Jato.

Y la resolución de que habla se conocerá el jueves 28, según indicó Ernesto Blume, presidente del TC, quien ha sido tendencia con loas de los fujimoristas y los palazos de los antifujimoristas.

La postura del fiscal José Domingo Pérez coincide con la de millones de peruanos que no entienden cómo una señora tan comprometida con la justicia y que parecía una alcancía recibiendo plata a diestra y siniestra, gana la calle para ir campante a prepararle un lomo saltado al melodramático de su marido, según confeso deseo famélico del propio Mark Vito.

Pero así es nuestra justicia. Y hay que respetarla. Nos guste o no. Total, el Tribunal le abrió las puertas de la cárcel, pero no ha dicho que es inocente o cosas por el estilo. La hija del preso Fujimori seguirá su proceso por lavado de activos en libertad y nada garantiza que no pueda volver a prisión si las pruebas lo ameritan.

