¡Qué tal! Si Alfredo Barnechea perdió la elección de 2016 por negarse a comer un pedazo de chicharrón que, gentilmente, le ofrecieron en Cañete, su correligionario Yonhy Lescano, actual candidato de la lampa a la presidencia, está metiendo la pata y abusando de la retórica populista.

¿Que no? Que sí. Ahora, durante una visita a Tacna, a Lescano se le ocurrió que, de llegar a Palacio, pedirá a Chile la devolución del monitor Huáscar. Seguramente, se trata de una buena intención, pero está arando en el mar porque los vecinos no soltarán prenda.

En efecto, lo que ignora el candidato de Acción Popular es que los mapochos, porque Dios es grande, no han registrado al Señor de los Milagros como suyo. Si pudieran, se lo llevan. Y no estoy exagerando. Así que, aspirante Lescano, no le pida peras al olmo ni juegue con las emociones patrióticas de la masa votante. Por lo demás, que yo sepa, no hay temas fronterizos pendientes con Chile.

Ya antes el político puneño había conjeturado que el cañazo con sal curaría la Covid-19, algo que Verónika Mendoza tildó de irresponsable. Lescano parece discípulo de Donald Trump, que quería ponerle inyecciones de lejía a los norteamericanos. Algo es seguro: después del “debate definitivo” del domingo, varias casillas se moverán y, necesariamente, habrá sorpresas.

Escrito está que Perú es una caja de pandora y, además, gusta de esperar hasta el último tramo para definir su elección. La reciente encuesta de Datum, que no recoge las sensaciones del debate, habla de 14 % de peruanos que votaría en blanco o viciado en los comicios del 11 de abril, mientras que un 17 % aún no tiene definido su voto.

Ese es el público que todos tienen en la mira porque, insistimos, Lescano aún no puede cantar victoria, menos si a diario lanza ideas descabelladas. Y los que vienen en seguida están jugando todas las cartas bajo la premisa de que el fin justifica los medios. ¡Esto está que quema! Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, no dejen de cuidarse, hasta mañana