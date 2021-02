¡Qué tal! Luego de conocerse la vacunación bien guardadita de Pilar Mazzetti y otros 486 peruanos privilegiados, al estilo Martín Vizcarra, quiero recordar otra vez con ustedes esta conocida leyenda.

Cae como anillo al dedo en la coyuntura nacional. Bueno, sucedió que cierto día la VERDAD y la MENTIRA se encontraron cara a cara.

-”Buenos días”, dijo presurosa la mentira.

-”Buenos días”, respondió la verdad.

-”Hermoso día”, apuntó la mentira.

La verdad miró al cielo, contempló el horizonte… y sí, lo era.

-”Hermoso día”, confirmó la verdad.

-”Hoy el lago también está más bello”, acotó la mentira.

La verdad divisó una y otra vez el lago… y sí, la mentira decía la verdad.

-”Cierto, el lago está esplendoroso”, asintió la verdad.

Y la mentira, corriendo hacia el agua, gritó:

-”¡Vamos a nadar, el agua está en su punto, pruébala!”.

La verdad se acercó temerosa, tocó el agua, la sintió rica para el chapuzón y decidió confiar en la mentira.

Luego de quitarse la ropa, las dos se lanzaron al agua y estuvieron nadando largo tiempo hasta que, sigilosamente, la mentira se vistió con las prendas de la verdad y desapareció, se hizo humo.

La verdad se resistió a ponerse la vestimenta de la mentira y empezó a caminar desnuda por las calles, y todos la miraban con la boca abierta.

Moraleja: La gente, sobre todo en estos tiempos, prefiere la mentira disfrazada de la verdad que la verdad al desnudo.

¿O no Pilar Mazzetti? ¿O no Patricia García? ¿O no Alejandro Aguinaga? ¿O no Cecilia Blume? ¿O no..? ¿O no..? ¿O no..? El pecado de Vizcarra y todos ellos ha sido traicionar al pueblo vacunándose a escondidas y luego hacerse los locos.

Estamos seguros de que mayor urgencia de inmunizarse tenían miles de connacionales arrinconados por el COVID-19. La verdad, ya no se puede confiar en nadie. En nadie. “Me falta una verdad, me sobran cien excusas”, como dice Joaquín Sabina.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana.

