¡Qué tal! “Hoy ha sido brutal el descenso de muertes por Covid: apenas 54 fallecidos en las últimas 24 horas. De lejos la cifra más baja en la segunda ola, y creo no equivocarme si no reportamos tan pocas muertes desde diciembre pasado aproximadamente. Pero para que no nos pase lo de antes, cuídense y vacúnense con las DOS dosis quienes ya puedan. Dios nos ama y cuida, pero no le hagamos más tranca el laburo. Tampoco pues”, escribe en su Facebook el colega Sergio Llerena.

Estamos ante una buena noticia que, como él dice, hay que darle continuidad para que esos 54 decesos, que duelen tanto como si fuesen miles, bajen a cero. La familia peruana ya ha sufrido mucho y el luto se extiende por todo el país.

La fórmula está en el imaginario colectivo: respetar los protocolos sanitarios (sobre todo en las tiendas, centros comerciales, mercados y conglomerados) y que son lavarse las manos con jabón, guardar el distanciamiento físico y el uso de doble mascarilla y protector facial.

Y la cereza de la torta es vacunarse. Hay connacionales que se hacen de rogar para ir a inmunizarse pese a que la gestión de Francisco Sagasti está dando facilidades para el pinchazo respectivo, incluidas las exitosas vacunatones.

Señoras y señores, el Minsa y EsSalud están inyectando vida porque Pfizer, Sinopharm o cualquier otro fármaco antivirus que se utiliza en nuestro país les da protección e impide la propagación del virus. ¿Tan difícil es caminar derecho?, como se preguntaba la filósofa Nadine Heredia. Pero la buena noticia va más allá: la disminución de muertes por coronavirus lleva 11 semanas consecutivas a nivel nacional, según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa. Y eso hay que aplaudirlo.

Con Ojo Crítico: Videocolumna de Jaime Asián, director de Diario Ojo

Además, tomen en cuenta esto: No sabemos cómo encarará el próximo Gobierno el plan nacional de inoculación, pero desde ya hacemos bien en curarnos en salud. La inmunización de los diversos grupos etarios avanza a trancos largos y es menester que pongamos el hombro sin dudas ni murmuraciones. ¿No estarán esperando que los lleven a empujones, verdad? Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta mañana.