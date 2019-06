Con OJO crítico: La tarea es dura

Perú apenas pudo empatar ayer con Venezuela en su debut en la Copa América Brasil 2019 y, para ser realistas, no es culpa del VAR, que sirve para impartir justicia. Perú tuvo varias ocasiones para anotar y no lo pudo hacer. Muy lejos está esa selección que jugó el Mundial Rusia 2018. Los futbolistas están por debajo de su nivel acostumbrado de juego y las demás selecciones nos enfrentan con mayor respeto. Es decir, no solo hay que jugar bien, sino hay que concretar las pocas ocasiones de gol que se puedan presentar. Entendemos que juegan los mejores, pero Gareca tampoco puede hacer magia.