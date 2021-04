¡Qué tal! “¿Buscas algo? Googlealo. ¿Buscas a alguien? Facebookealo. ¿Quieres pensar? Twittealo”. Qué duda cabe de que las redes sociales son parte de nuestra vida, para bien o para mal.

Y en ese flujo continuo me topé en Facebook con un escrito anónimo que a nuestro gusto recoge la realidad y caza perfectamente con el comportamiento de los peruanos frente al coronavirus. Oído a la música. Si hay Fase 1, se quejan. Si hay Fase 4, se quejan. Si hay controles, se quejan. Si no hay controles, se quejan. Si el horario es hasta las 22, se quejan. Si el horario es hasta las 21, se quejan.

Si habilitan los aeropuertos, se quejan. Si no habilitan los aeropuertos, se quejan. Si cierran la ciudad, se quejan. Si abren la ciudad, se quejan. Si hay mucho contagio, se quejan. Si hay poco contagio, se quejan (por las cuarentenas). Si solo algunos trabajan, se quejan. Si trabajan todos, se quejan. Si no trabaja nadie, se quejan. Si hay permisos especiales, se quejan. Si no hay permisos especiales, se quejan. Si hay recreación, cafés y restaurantes, se quejan. Y si no hay... ¡también se quejan!

Lo importante para algunos no es buscar la solución y colaborar, sino tener a quien echarle la culpa y sentirse más aliviados por no cumplir con su cuota de responsabilidad y más ahora, ante una situación que puso al mundo entero patas para arriba. Lo más triste es haber pensado que, de esto, íbamos a salir todos más humanos y caritativos... pero ha ocurrido todo lo contrario.

Esta pandemia demostró que los miserables y los egoístas seguirán siéndolo, aún en las peores desgracias de la humanidad. Está chévere, ¿verdad? Lo principal es llevarse la lección a casa y no olvidar que, si no somos parte de la solución, respetando los protocolos sanitarios, somos parte del problema, una pandemia que ya se llevó a más de 53 mil compatriotas mientras las vacunas llegan con reloj de arena o a paso de tortuga si quieren. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, cuídense, hasta mañana.