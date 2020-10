¡Qué tal! Gianluca Lapadula es la comidilla del día luego de concretarse su llamado a la selección nacional, y ahora solo queda decir, parafraseando al periodista Silvio Valencia: “¡Respeten a Lapadula!”.

Y respeten también la decisión de Gareca porque es el entrenador de la Selección, es el que pensá lo mejor para el equipo y además tiene el aval de habernos llevado a un mundial luego de un calvario de tres décadas.

Pero veamos qué dicen las redes sociales de la conversión de este ítalo-peruano en delantero de la bicolor. Y les adelanto que Paolo, el capitán, dijo que está feliz con Gianluca y también con Rhyner.

El periodista Pedro Ortiz Bisso dice: "Imagino que a partir de hoy muchos padres bautizarán a sus hijos como Gianluca (Lapadula es apellido, por favor). Y Heduardo, el caricaturista político, contesta: “No importa, mi próximo nieto se llamará Lapadula. Convertiremos Lapadula en nombre”.

Floro peruano, que muchos seguidores, da en el clavo con este tuit: “Hay que avisarle a Gianluca Lapadula que bloquee a Shirley Arica y Sheyla Rojas en Instagram”. Mijail Garrido Lecca, ¿se acuerdan de él?, bueno, él alega lo siguiente: “Curioso que en un país de migrantes le digan “nacionalizado” a quien es hijo de peruana nacido en Europa y que hizo una gran carrera en ese continente. ¿Y el país de todas las sangres?”.

Este de JP es buenísimo: “Lapadula ya tiene DNI y por el mío llevo meses esperando”. Y la respuesta es una pregunta: "¿Tú vas a meter goles para llevar a Perú al Mundial? Y Manolito pone la cereza en el pastel: “Sube el dólar, la solución es Lapadula.

Aparece la difteria, Lapadula es la voz. Nueva coima de Martincito, Lapadula. Terkes vs. Forzay, Lapadula. Renuncia Enco, Lapadula. No hay misas, Lapadula. No hay playa, Lapadula”.

Fuera de bromas, esperamos que este ítalo-peruano sienta la chompa nacional de inmediato, caiga bien en el equipo y colabore para clasificar a Qatar 2022. Ya me provocaron unos Spaguettis a la huancaína. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico pelotero, hasta el lunes!