Qué tal. Según el polémico presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el mandatario Pedro Castillo dará su primer mensaje a la Nación “antes del día miércoles”. Ajá. Ya era hora porque, como todos sabemos, el jefe de Estado es huraño, poco comunicativo y solo habla o lee discursos en jornadas oficiales.

El feedback con la prensa, como medio para llegar al “pueblo”, es escaso, como ocurrió esta mañana al ajustar a su seguridad para que lo mantenga alejado de las preguntas coyunturales de los periodistas.

Es más, dichas actividades no eran conocidas públicamente. Lo que todavía no entiende es que la democracia implica tolerancia, apertura, diálogo, información, interacción.

Vivimos la era de la comunicación, señor presidente. En verdad, el profesor tiene muchas cosas que aclararle a la población, empezando por el cada vez más caro costo de vida -consecuencia de la subida del precio de productos básicos- y el porqué de la corona que ostentan su premier y el ministro de trabajo Íber Maraví, muy cuestionados por su pasado y presente explosivos. En el caso del titular de la PCM, cada vez que habla es para empeorar su situación y su misoginia termina por atizar la animadversión de la gente.

Y lo de Maraví ya es insostenible. Cómo es posible que un personaje con estos antecedentes integre un gabinete ministerial. Recordemos además que, con apenas un mes y pico al mando del país, Castillo Terrones tiene una desaprobación del 43.5% de peruanos y que el 53.3% cree que Guido Bellido debe irse a su casa, según la última encuesta de CPI.

Videocolumna 'Con Ojo crítico' a cargo de Jaime Asián, director de Diario Ojo

Entonces, si finalmente se ha decidido a hablarle a la nación, enhorabuena. Pero las “sorpresas” tienen que ser eso, sorpresas, acciones concretas en favor de las mayorías, no más promesas de candidato ni invocaciones a otros sectores porque ya encabeza el Ejecutivo y tiene la sartén por el mango. Parece que no se diera cuenta. Escrito está que lo que no se comunica no existe. Que la comunicación es una ventana de oportunidades. Que hay un lenguaje que va más allá de los monosílabos. Tiene la palabra, Presidente de la República.