Para hoy, jueves, he recopilado 10 frases célebres que, estoy seguro, nos ayudarán a enfrentar con mayor fortaleza física y mental la crisis sanitaria que vivimos, pero sobre todo a valorar la vida en medio de esta enfermedad que ya se llevó a 2,267 peruanos. Y dice así:

• “A lo único que hay que temer es al miedo”. Franklin Roosevelt.

• “Lo que no nos mata, nos hace más fuertes”. Nietzsche.

• “Si estás atravesando el infierno, continúa”. Winston Churchill.

• “Si un problema puede solucionarse, si la situación es tal que puedes hacer algo al respecto, entonces no hay necesidad de preocuparse”. Dalai Lama.

• “Aislados hoy, para que -cuando nos volvamos a juntar- no falte nadie”. Slogan de una campaña.

• “Todo estará bien al final. si no está bien, no es el final”. John Lennon.

• “No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento". Mario Benedetti.

• “Cuando salgas de la tormenta, ya no serás la misma persona que había entrado en ella. En eso consiste la tormenta”. Haruki Murakami.

• “Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”. Nelson Mandela.

• Y esta frase es mía: “Vamos a cumplir el bicentenario sin coronas y a este virus también hay que expulsarlo y ganarle la guerra”.

Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, hasta mañana con el favor de Dios.